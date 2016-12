Plus d'infos sur l'exposition Que reste t-il de la Grande Guerre ? à Verdun

Que reste t-il de la Grande Guerre ?

Plus de 600 m² pour découvrir et comprendre la Grande Guerre, son impact sur le XXème siècle, l'Europe et le monde, telle est l'ambition de cette exposition destinée à tous publics.. Exposition à découvrir au Centre Mondial de la Paix de juin 2014 à juin 2018

La Grande Guerre est toujours présente pour les populations qui vivent sur l'ancienne ligne de front. Chaque jour ou presque, la terre se souvient en livrant les obus, les objets et les ossements qui témoignent des combats acharnés. Le paysage porte les cicatrices des bombardements. De la Grande Guerre, il reste une génération détruite, aux hommes profondément marqués par l'atrocité des combats, la vie dans les tranchées, résistants à l'inhumanité qu'au travers de la force de la camaraderie. 10 millions d'hommes ont péri, parfois à quelques kilomètres de leur domicile, parfois après avoir traversé le monde pour se joindre aux combats.

De la Grande Guerre, il reste aussi les nombreuses évolutions techniques et sociales. 5 longues années de conflits ont nécessité un effort de guerre sans précédent, rendu possible par la mobilisation de tous les moyens des états belligérants. Les femmes remplacent les hommes dans l'économie, l'armement se modernise et accueille le char de combat guidé par l'aviation naissante. La logistique devient essentielle pour ravitailler le front, soigner les blessés, communiquer sur un front long de centaines de kilomètres. La chirurgie réparatrice jette les bases de la chirurgie esthétique moderne ; la lutte contre les maladies fait naître l'hygiène et le suivi médical moderne ; la médecine militaire façonne la médecine d'aujourd'hui.

De la grande Guerre, il reste des centaines de milliers d'images. Pour la 1ère fois, un conflit est photographié, filmé, et parfois déjà en couleur ou en relief. Utilisées à des fins de propagande, ces images témoignent aussi de la réalité des combats. . Complétées par les milliers d'objets sculptés par les poilus, ces images nous permettent une immersion totale dans la Grande Guerre.

De la Grande Guerre, il reste Verdun, le symbole d'une bataille de 300 jours avec 300 000 morts de chaque côté du front, des paysages meurtris sous les tonnes d'obus reçus et la volonté de ne pas céder un pouce de terrain à l'adversaire. Cette ville martyre est aussi le lieu de la réconciliation des 2 pays.

De la Grande Guerre, il reste un monde transformé où les empires européens cèdent la place à un équilibre naissant est-ouest, où la nouvelle Europe se met en place, avide de paix, mais déjà confrontée aux conséquences d'une fin de conflit déséquilibrée. De la Grande Guerre, il reste des conséquences visibles durant tout le 20e siècle.

En 5 étapes, dans une scénographie créée pour le Centenaire de la Grande Guerre, l'exposition « Que reste t-il de la Grande Guerre ? » offre un parcours accessible à tous, riche de collections inédites mises en valeur par de nombreux compléments audio et vidéo. Une visite indispensable pour aborder le Centenaire de la Grande Guerre.

Une production Conseil Général de la Meuse

en partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine, l'Union Européenne, le Mémorial de Verdun, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme

Exposition labellisée « Centenaire de la Grande Guerre »

Infos pratiques

Exposition visible de juin 2014 à juin 2018

Ouverture tous les jours

De 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Site web : http://cmp.eu