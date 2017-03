Plus d'infos sur le spectacle Avalon Celtic Dances à Bar le Duc

Danse et musique irlandaise

AVALON CELTIC DANCES

Danseurs principaux : Sinéad Carson, Kieran Hester.

Chant et présentation : Jamie McMenemy.

Chorégraphies : Ciaran Devlin.

AVALON CELTIC DANCES est un show original et varié qui propose un voyage dans la tradition irlandaise la plus authentique, au travers de chorégraphies d'une énergie à couper le souffle. Sur scène, les artistes réalisent une prestation sans filet qui emporte le public dès les premiers instants du spectacle. La mise en scène innovante puise dans le registre de la comédie musicale, aussi bien pour offrir des tableaux évoquant l'ambiance incomparable des pubs irlandais, des brumes du Donegal, des lacs du Connemara ou des montagnes du Kerry, que pour présenter des défis pleins d'humour entre danseurs et musiciens.

L'équipe est composée des meilleurs virtuoses de la danse et de la musique irlandaise, offrant au public le standard le plus élevé en la matière : les danseurs sont emmenés par Sinéad Carson (Belfast, quintuple championne du monde de danse irlandaise), Kieran Hester (Manchester), Sophie Purcell (Kilkenny / Londres), Megan Brady (Belfast), Michael McHugh (Belfast), Nicola Kennedy (Belfast), Catriona O'Neill (Belfast), Fionnulla McNulty (Belfast), etc, sur des chorégrahies ciselées par Ciaran Devlin (Derry), ancien 'lead dancer' de Lord of the Dance. Un concentré de talents qui ne se retrouve dans aucun spectacle du même type, et place d'emblée Avalon Celtic Dances comme un show d'une qualité inégalable. Parmi l'équipe musicale dont l'énergie et la virtuosité sont à souligner, citons le chanteur Jamie McMenemy (Glasgow), la concertiniste Caroline Keane (Limerick) ou le joueur de cornemuse irlandaise Tom Delany (Ennis).

Vu par plus de 300 000 spectateurs à ce jour, AVALON possède les meilleures références en matière de festivals celtiques : Celtic Festival (Zéniths de Paris, Douai, Angers, Nantes...), Festival de Cornouaille (Quimper), Saint Patrick Festival (Milan), Kann al Loar de Landerneau, Saint-Loup de Guingamp, Celtiques de Guérande, Nuits Celtes de Caussade, Celtival de Tarbes, Nuits Celtes en Gévaudan, Les Filets Bleus de Concarneau, Les Nuits Salines (Batz-sur-Mer), Festival du Chant de Marins de Paimpol, Aymon Folk Festival, etc... . Pour ce qui est des programmations artistiques et salles, citons : Auditorium du Vaucluse (Théâtre d'Avignon), Arènes d'Arles, Cité des Congrès de Nantes, Arènes de Palavas-les-Flots et Cap-d'Agde, villes de Grasse, Cannes-sur-Mer, Millau, Saint-Florent-sur-Cher, Neuilly-sur-Seine, Privas, Pierrelatte, Toulouse, Cagnes-sur-Mer, Pornichet, Rennes, Brest, etc.

Le prix des places est compris entre : 20.00 et 35.00 ?

Date : jeudi 16 mars 2017